Hasan Arat'tan maaş açıklaması! Fernando Santos ile ilgili son noktayı koydu

13 Ocak 2024 12:19 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 12:20

Geçtiğimiz günlerde Fernando Santos'u göreve getiren Beşiktaş, Portekizli teknik direktöre ödeyeceği maaşı açıklamamıştı.

Anlaşma hakkında bilgiler veren kulüp başkanı Hasan Arat, "Çok güzel bir anlaşma yaptı Beşiktaş. Fernando Santos onurlu, pırıl pırıl, gerçek bir beyefendi. Anlaşma hem Beşiktaş’a hem de ona yakışan bir anlaşma. İnşallah günün birinde anlaşmanın detaylarını öğrenirsiniz ve gelen insanın ne kadar kıymetli ve önemli bir karakter olduğunu anlarsınız. Beşiktaş ve biz Fernando Santos’u getirerek inanılmaz doğru bir iş yaptık. Bunu zamanla daha iyi göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

HASAN ARAT'TAN BAKASETAS AÇIKLAMASI

Trabzonspor'dan ayrılması gündeme gelen Anastasios Bakasetas' ile ilgili de konuşan Arat, "Transfer ile ilgili olarak, Fernando Santos ile geniş çaplı bir çalışmamız oldu. Ancak acele etmiyoruz. Bakasetas ile daha önce görüşülmüş. Trabzonspor büyük bir camia. Başkan Ertuğrul Doğan benim çok takdir ettiğim bir başkan. Trabzonspor’un oyuncusu için sadece Trabzonspor’un başkanı ile görüşürüz. Aksi düşünülemez. Başkanın kararıdır. Bu konuda yetkili mercii. Biz ilişkilerimize ve değerlerimize çok önem veririz" dedi.

KADRO DIŞI KALAN İSİMLER DÖNECEK Mİ?

Kadro dışı kalan isimlere de değinen Hasan Arat, "Bir hamle yapıyoruz, sadece hamle olarak görüyorlar. Arkasından ‘Hasan Arat ne yapabilir’i göremiyorlar. 5 kişilik kadro dışı konusunu da okuyamadı kimse. O hamleden iki çok önemli netice çıkardık. Semih ile 2028’e kontrat uzattık. Takımı yeni hocaya teslim ettik; ‘Gitmek isteyen oyuncu gider’ dedik. Bakarız ekonomik olarak bize uyarsa gider. Uymazsa gidemez. Bakacağız, alternatiflerle ‘Gelecek senenin takımını nasıl kurarız’ hedefimiz o." açıklamasında bulundu.