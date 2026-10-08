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Spor

Ahmet Çakı: "Bize moral verecek bir kupayla başladık"

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Ahmet Çakı:
Başlık ResmiAhmet Çakı: "Bize moral verecek bir kupayla başladık"

Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe Tarfin'de Başantrenör Ahmet Çakı, "Sezona hem hak ederek hem de güzel reaksiyon vererek bize moral verecek kupayla başladık." dedi.

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Çakı, maçın ardından AA muhabirine, takım halinde verdikleri reaksiyonun önemli olduğunu söyledi.

Müsabakanın ilk yarısında çok iyi oynadıklarını belirten Çakı, karşılaşmanın son 5 dakikasında rehavete kapıldıklarını ifade etti.

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Ahmet Çakı, Fenerbahçe'nin çok büyük isim ve marka olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Sezona hem hak ederek hem de güzel reaksiyon vererek bize moral verecek kupayla başladık. Fenerbahçe, kadın basketbolunda da zaten en iyi markalardan birisi. Açıkçası ben bu teklifi aldığımda zaten kadın basketbol olarak değil de böyle bir kulübün önemli bir branşını yönetiyor olacağımı düşünerek böyle bir hamle yaptım. Memnunum, hem oyuncularım hem yöneticilerimiz hepsi bize destek veriyor."

Bu yıl kadrolarının biraz değiştiğini dile getiren Çakı, "Çok fazla genç ve yabancı oyuncumuz var. O yüzden biraz zamana ihtiyacımız var. Kupayı aldığımız için, bu morali, enerjiyi alıp takım halinde, güvenle daha çok çalışma şansını yakalamamız için sevindim." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakı, Mersin'de kendilerine destek veren taraftarlara da teşekkür etti.

SARI-LACİVERTLİ OYUNCULARIN GÖRÜŞLERİ

Takım kaptanı Alperi Onar da 3. kez bu kupayı müzelerine götürdükleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bizim için çok özel ve değerli. Sezona kupayla başlamak da sezonun ilerisi için önemli. O yüzden çok mutluyuz. Bugün bu mutluluğun tadını çıkaracağız." diye konuştu.

Alperi, önlerindeki maçlara bakacaklarını aktararak, kendilerine destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Oyunculardan Olcay Çakır Turgut da kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını anlattı.

Bu sezon tüm kupaları kazanmak istediklerini kaydeden Olcay Çakır, "Bu sene 5 kupa var. Hedefimiz her zamanki gibi bütün kupaları kazanabilmek. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Kendi evimizdeymiş gibi oynadık." değerlendirmesini yaptı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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