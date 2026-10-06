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Spor

Ahmet Nur Çebi'den TFF başkanlığı mesajı

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Ahmet Nur Çebi'den TFF başkanlığı mesajı
Başlık ResmiAhmet Nur Çebi'den TFF başkanlığı mesajı

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nda olağanüstü seçim olması halinde aday olacağı yönündeki iddiaları cevapladı.

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Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun 2022'de göreve geldiği sırada kendisinin herhangi bir desteğinin olmadığını açıklayan Ahmet Nur Çebi, TFF başkanlığı iddiaları üzerine de net konuştu.

"GÜNDOĞDU'YU BEN ÖNERMEDİM"

"Ferhat Gündoğdu'nun 2022 yılında MHK Başkanı olduğu dönemde sizin dahliniz ya da tavsiyeniz oldu mu?" sorusuna cevap veren Ahmet Nur Çebi, "Ferhat Gündoğdu'yu MHK Başkanı olana kadar hiç tanımadım. Nihat Özdemir, Ferhat Gündoğdu'yu düşündüklerini söylediğinde, 'Araştırıp sorduysanız ve bu görevi yapacağına inanıyorsanız Türk futbolu için hayırlı olsun.' dedim. Benim bir söylemim, tavsiyem ya da rızam olmadı; dahlim de olmadı." ifadelerini kullandı.

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"BAŞKANLIK TEKLİFİ GELİRSE DUYARSIZ KALMAM"

Ahmet Nur Çebi, TFF başkanlığı iddiaları üzerine gelen soruya, "TFF Başkanı olmayı düşünmüyorum. Bugüne kadar ağzımdan böyle bir açıklama çıkmadı. Böyle bir imada da bulunmadım. Kulüpler bu yönde konsensüs oluştururlarsa, 'Ahmet Nur Çebi, geçmiş tecrübesiyle Türk futboluna başkan olabilir.' diye düşünüp bütün futbol ailesi birleşir ve bana böyle bir teklifle gelirse duyarsız kalmam." sözleriyle cevap verdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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