"Ailesinden öğrendim" dedi Barış Alper Yılmaz hakkındaki gerçeği açıkladı! Yurt dışına transferi...
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
Spor Haberleri
Önceki akşam oynanan Pendikspor karşısında 4-1 bir galibiyet alan Galatasaray, şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız atlatırken, Barış Alper Yılmaz hakkında flaş bir iddia da ortaya atıldı. İşte detaylar.
Galatasaray'ın Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği maç sonrası öne çıkan isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz oldu. Sarı-kırmızılılardaki performansıyla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz'ın bütün özel hayatının evi ve Florya olduğu iddia edildi.
Milliyet'te yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:
"Ailesinden öğrendim, Barış Alper’in bütün hayatı evi ve Florya’ymış. Bu oyuncu kendini müthiş geliştiriyor. Her şeyden önemlisi vücudunu çok iyi kullanıyor. Herhalde Avrupa Şampiyonası’ndan sonra yurt dışına transfer olur."
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor