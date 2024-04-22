"Ailesinden öğrendim" dedi Barış Alper Yılmaz hakkındaki gerçeği açıkladı! Yurt dışına transferi...

Önceki akşam oynanan Pendikspor karşısında 4-1 bir galibiyet alan Galatasaray, şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız atlatırken, Barış Alper Yılmaz hakkında flaş bir iddia da ortaya atıldı. İşte detaylar.

Galatasaray'ın Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği maç sonrası öne çıkan isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz oldu. Sarı-kırmızılılardaki performansıyla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz'ın bütün özel hayatının evi ve Florya olduğu iddia edildi.

Milliyet'te yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Ailesinden öğrendim, Barış Alper’in bütün hayatı evi ve Florya’ymış. Bu oyuncu kendini müthiş geliştiriyor. Her şeyden önemlisi vücudunu çok iyi kullanıyor. Herhalde Avrupa Şampiyonası’ndan sonra yurt dışına transfer olur."