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"Ailesinden öğrendim" dedi Barış Alper Yılmaz hakkındaki gerçeği açıkladı! Yurt dışına transferi...

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&quot;Ailesinden öğrendim&quot; dedi Barış Alper Yılmaz hakkındaki gerçeği açıkladı! Yurt dışına transferi...

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Önceki akşam oynanan Pendikspor karşısında 4-1 bir galibiyet alan Galatasaray, şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız atlatırken, Barış Alper Yılmaz hakkında flaş bir iddia da ortaya atıldı. İşte detaylar.

Galatasaray'ın Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği maç sonrası öne çıkan isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz oldu. Sarı-kırmızılılardaki performansıyla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz'ın bütün özel hayatının evi ve Florya olduğu iddia edildi. 

"Ailesinden öğrendim" dedi Barış Alper Yılmaz hakkındaki gerçeği açıkladı! Yurt dışına transferi... - 1. Resim

Milliyet'te yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Ailesinden öğrendim, Barış Alper’in bütün hayatı evi ve Florya’ymış. Bu oyuncu kendini müthiş geliştiriyor. Her şeyden önemlisi vücudunu çok iyi kullanıyor. Herhalde Avrupa Şampiyonası’ndan sonra yurt dışına transfer olur."

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