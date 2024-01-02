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    Ali Koç bizzat görüştü, ikna etmekte zorlanmadı! Fenerbahçe milli yıldızla anlaştı

    Sarı lacivertliler, Atletico Madrid’de umduğunu bulamayan Çağlar Söyüncü ile el sıkıştı. Başkan Ali Koç’un yönettiği operasyonda İspanyollarla 1,5 seneliğine kiralamak için pazarlık sürüyor.

    Ali Koç bizzat görüştü, ikna etmekte zorlanmadı! Fenerbahçe milli yıldızla anlaştı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Son yıllarda stoper mevkiinde büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, bu sezon çok önemli hamleler yapmış ve Peres, Serdar Aziz, Samet üçlüsünü yedekte bırakacak Becao ile Djiku transferlerini gerçekleştirmişti. Ancak Peres’in henüz üçüncü maçta sezonu kapatmasıyla başlayan sakatlık furyası Becao, Djiku ve Serdar Aziz’i de yakalayınca duvar yıkıldı. Fenerbahçe ara transferde bütün önceliğini stopere verirken, ilk hedef olarak Atletico Madrid’de beklediğini bulamayan Çağlar Söyüncü belirlendi. Başkan Ali Koç, EURO 2024 öncesi düzenli oynayacağı bir takıma gitmek isteyen millî stoperle bizzat görüşürken ikna etmekte zorlanmadı.

    ALTERNATİFİ SAVIC

    Ancak transferin bir de Atletico Madrid ayağı var. La Liga da şampiyonluk kovalayan, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 mücadelesi veren başkent ekibi, Çağlar konusunda kararsız. Teknik direktör Diego Simeone, sadece sekiz maçta toplam 168 dakika şans vermesine rağmen Çağlar’ı bırakmaya sıcak bakmıyor. Buna rağmen Çağlar’ın ayrılmakta kararlı olması transfer ihtimalini güçlendiriyor. Fenerbahçe, Atletico ile oyuncuyu 1,5 yıllığına kiralamak üzere pazarlıkları sürdürürken, alternatif olarak takım arkadaşı Savic için de temaslarda bulunuyor. Fenerbahçe, sezon sonunda serbest kalacak 32 yaşındaki Karadağlı stoper için Dzeko’yu da devreye sokmuş durumda.

    YOLCULAR NETLEŞTİ

    Yabancı kontenjanı dolu olan Fenerbahçe’de Kent’ten sonra üzeri çizilen isim Miha Zajc oldu. İsmail Kartal’ın prenslerinden olmasına rağmen bu sezon sakatlıklar boğuşan ve son olarak da ameliyat masasına yatan Zajc elden çıkarılacak. King, Batshuayi ve Crespo için de gelen teklifler değerlendirilecek.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeÇağlar SöyüncüTransfer
    Haberler > Spor > Ali Koç bizzat görüştü, ikna etmekte zorlanmadı! Fenerbahçe milli yıldızla anlaştı
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