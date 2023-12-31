Fenerbahçe stoper transferinde son tercihini Stefan Savic'ten yana kullandı

31 Aralık 2023 20:43 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 20:55

Fenerbahçe Atletico Madrid'in Karadağlı stoperi Stefan Savic'le resmi transfer görüşmelerine başladı. La Liga deviyle sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan Savic teklife sıcak bakıyor.

MALANG SARR TACA ÇIKTI

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Chelsea'den Malang Sarr'ın önerilmesine rağmen son tercihini Stefan Savic'ten yana kullandı. Sarı lacivertli yönetim deneyimiyle savunmaya direkt katkı sağlayacağını düşündüğü 32 yaşındaki stoper için çalışmalarını sürdürüyor.

Yağız Sabuncuoğlu ise "Fenerbahçe, Stefan Savic’e verebileceği sözleşme şartlarını iletti ve teklif yaptı. Fenerbahçe, oyuncunun Atletico Madrid ile arasındaki problemleri çözmesini bekliyor." bilgisini paylaştı.

2015'beri Atletico Madrid forması giyen Savic Fiorentina'dan 12 milyon euroya transfer edilmişti.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ GELMİYOR

Fenerbahçe'de Becao sakati Djiku Afrika Kupası'na gidiyor, Serdar Aziz'in istikrarsızlığı can sıkıyor, Samet Akaydın'a yol göründü. Bu tabloda mutlak üst düzey bir stoper takviyesi yapması gereken Sarı-Lacivertliler milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yle de ilgilendi ancak net bir ret cevabı aldı.

Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid macerası parlak başlamadı.