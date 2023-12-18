Ali Koç ve Hasan Arat'tan sürpriz görüşme! 2011 Süper Kupa finali için harekete geçildi

18 Aralık 2023 17:26 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 17:31

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu'nda bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Hasan Arat, "Kapımız herkese açık. Çok büyük camialar. İlk ziyaret Ali Bey’den geldi. Ortak sorunlarımızı konuşmamız lazım, buna ihtiyacımız var. 2011 Süper Kupa maçını birlikte oynamak için müracaat edelim dedik. Sayın Ali Koç'a baba ocağına hoş geldiniz dedim. Kulübümüzün en eski üyesi Rahmi Koç'un sicildeki kayıtlı güzel bir belgesini kendisine hediye ettik." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ: ONLARDA KIMILDAMA GÖRMEDİK

Beşiktaş ile beraber 2011 yılındaki Süper Kupa finalini oynamak istediklerini dile getiren Ali Koç ise şöyle konuştu:

"Ben buraya yönetim kurulumdan 6 arkadaşımla birlikte, Hasan Bey'in yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyareti için geldik. Hasan Arat'ın dediği gibi futbolumuzun sorunlarını, nerelerde güç birliği yapmamız gerektiğini konuştuk. Pek çok alanda birbirine benzer bir kulübüz. Özellikle vatan konularında çok paralel ilkelere sahibiz. Bizim buradaki ana hedefimiz sahada ve salonlarda rekabet, saha dışında da yapıcı rekabet. Sorunlarımız, sıkıntılarımız hep aynı."

"Konuştuğumuz en önemli konulardan biri 2011'den kalan Süper Kupa maçımız. Bizim buna müracaat etmeden TFF'nin bizi çağırması gerekirdi ancak onlarda yeterince bir kımıldama görmedik. Bunun için bir başvuru yapacağız. Takvim çok sıkışık. En yakın zaman, ligler başlamadan gibi gözüküyor. Ancak bu maçın en kısa sürede planlanıp, hayata geçirilmesi gerekiyor."