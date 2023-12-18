Fenerbahçe Edin Dzeko şoku! Boşnak golcü idmana çıkmadı

18 Aralık 2023 16:10 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 16:13

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku yaşanıyor.

Bugün yapılan antrenmana katılmayan Boşnak yıldızın yarın yapılacak tetkikler sonucu son durumu belli olacak.

DZEKO GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

MR'ı çekilen Dzeko'nun Kayserispor deplasmanında oynayıp oynamayacağına yarın karar verilecek.

Ayrıca milli oyuncunun Galatasaray maçında riske edilmemesi için kadroya alınmama ihtimali de bulunuyor.