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    Fenerbahçe Edin Dzeko şoku! Boşnak golcü idmana çıkmadı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fenerbahçe Edin Dzeko şoku! Boşnak golcü idmana çıkmadı
    Fenerbahçe, Dzeko, Kayserispor

    Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan gelen haber taraftarları üzdü. Sarı-lacivertliler, bu hafta içerisinde Kayserispor ve Galatasaray ile karşılaşacak.

    Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku yaşanıyor.

    Bugün yapılan antrenmana katılmayan Boşnak yıldızın yarın yapılacak tetkikler sonucu son durumu belli olacak.

    Fenerbahçe Edin Dzeko şoku! Boşnak golcü idmana çıkmadı

    DZEKO GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

    MR'ı çekilen Dzeko'nun Kayserispor deplasmanında oynayıp oynamayacağına yarın karar verilecek.

    Ayrıca milli oyuncunun Galatasaray maçında riske edilmemesi için kadroya alınmama ihtimali de bulunuyor.

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