İsmail Kartal'dan takıma uyarı: Bırakın derbiyi

17 Aralık 2023 07:20 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 07:34

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe camiası Galatasaray derbileri için geri sayıma geçmişken, İsmail Kartal’dan oyuncularına yasak geldi. Ligde ve kupada üst üste oynanacak çifte derbi öncesi, tecrübeli teknik adam, “Bizim için en kıymetli olan önümüzdeki maç. Şimdi rakibimiz Kayserispor. Deplasmanda zor bir mücadele olacak. Tüm konsantrasyonunuzu bu karşılaşmaya verin. En ufak hatanın bedeli çok ağır olur” derken Samandıra’da derbi sohbetlerini yasakladı.

CEZALI İSTEMİYORUM

Kayseri’nin haftalardır yenilmediğini oyuncularına hatırlatan İsmail Kartal, “Bu sezon evinde hiç maç kaybetmemiş, morali ve direnci yüksek, kazanma alışkanlığı olan bir rakip bizi bekliyor” derken, “Derbi öncesi kazanmak bizim için çok önemli” vurgusu yaptı. Ceza sınırında olan Crespo ve İrfan Can başta olmak üzere tüm oyuncularına kart ikazında bulunan Kartal, “Bizim için galibiyet kadar derbiye eksiksiz çıkmak da önemli” diyerek dikkatli olmalarını istedi. > Emin Uluç

TOPARLAN ARTIK

Sezonun en pahalı transferi olarak kadroya katılan ancak sakatlığın da etkisiyle bekleneni veremeyen Cengiz Ünder’e İsmail Kartal’dan uyarı geldi. Kartal, özel olarak görüştüğü milli yıldıza, “Artık sen de elini taşın altına koymalısın. Kaliteni göstermenin zamanı geldi” ikazı yaptı.