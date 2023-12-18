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    • Haberler > Spor > UEFA Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

    UEFA Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UEFA Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu! İşte Fenerbahçe&#039;nin muhtemel rakipleri...
    Fenerbahçe

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin son 16 turundan dahil olacağı UEFA Konferans Ligi'nde play-off kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Bu turu geçecek takımlar Kupa 3'te adını son 16 turuna yazdıracak.

    Fenerbahçe son 16 turundan dahil olarak, play-off aşamasını oynamayacak.

    KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ

    Sturm Graz-Slovan Bratislava

    Servette-Ludogorets

    Union SG-E. Frankfurt

    Real Betis-Dinamo Zagreb

    Olympiacos-Ferencvaros

    Ajax-Bodo Glimt

    Molde-Legia Varşova

    Maccabi Haifa-Gent

    KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki ilk maçlar 15 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 22 Şubat tarihinde oynanacak.

    Bu turu geçen takımlar, son 16 turunda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alacak.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kuraları 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

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