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    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oldu! Aslan ilk maçı İstanbul'da oynayacak

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasaray&#039;ın UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oldu! Aslan ilk maçı İstanbul&#039;da oynayacak
    Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi

    UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Galatasaray'ın play-off turunda karşılaşacağı rakibi belli oldu. İlk maçı kendi evinde oynayacak olan Sarı-kırmızılılar, turu geçmesi halinde son 16 turuna kalacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 3.sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne giden Galatasaray'ın rakibi belli oldu.

    İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen play-off turu kura çekimi saat 15.00'te yapıldı.

    İlk maçı 15 Şubat'ta  kendi evinde oynayacak olan Sarı-kırmızılılar, Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti.

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oldu! Aslan ilk maçı İstanbul'da oynayacak

    UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ

    Galatasaray - Sparta Prag 

    Feyenoord - AS Roma 

    Milan - Rennes 

    Lens - Freiburg 

    Young Boys - Sporting

    Benfica - Toulouse 

    Braga - Karabağ 

    Shakhtar - Marsilya 

     

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