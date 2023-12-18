Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oldu! Aslan ilk maçı İstanbul'da oynayacak
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Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Galatasaray'ın play-off turunda karşılaşacağı rakibi belli oldu. İlk maçı kendi evinde oynayacak olan Sarı-kırmızılılar, turu geçmesi halinde son 16 turuna kalacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 3.sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne giden Galatasaray'ın rakibi belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen play-off turu kura çekimi saat 15.00'te yapıldı.
İlk maçı 15 Şubat'ta kendi evinde oynayacak olan Sarı-kırmızılılar, Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti.
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ
Galatasaray - Sparta Prag
Feyenoord - AS Roma
Milan - Rennes
Lens - Freiburg
Young Boys - Sporting
Benfica - Toulouse
Braga - Karabağ
Shakhtar - Marsilya