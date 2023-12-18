Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oldu! Aslan ilk maçı İstanbul'da oynayacak

18 Aralık 2023 15:01 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 15:27

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 3.sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne giden Galatasaray'ın rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen play-off turu kura çekimi saat 15.00'te yapıldı.

İlk maçı 15 Şubat'ta kendi evinde oynayacak olan Sarı-kırmızılılar, Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ

Galatasaray - Sparta Prag

Feyenoord - AS Roma

Milan - Rennes

Lens - Freiburg

Young Boys - Sporting

Benfica - Toulouse

Braga - Karabağ

Shakhtar - Marsilya