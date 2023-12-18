Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur kuraları çekildi! Kopenhag'a çıkan dev takım şaşırttı

18 Aralık 2023 14:06 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 14:35

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 tur kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

Manchester City, PSG, Barcelona ve Real Madrid gibi takımların boy gösterdiği devler arenasında eşleşmeler belli oldu.

Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Bayern Münih, Lazio ile Kopenhag ise Manchester City ile eşleşti.

Geçen sonunun İtalya şampiyonu Napoli ile İspanya şampiyonu Barcelona'nın eşleşmesi erken final olarak yorumlandı.

1 Haziran'da İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda oynanacak dev final öncesi son 16 tur eşleşmeleri şu şekilde;

Porto - Arsenal

Inter - Atletico Madrid

Napoli - Barcelona

Lazio - Bayern Münih

PSV Eindhoven - Borussia Dortmund

Kopenhag - Manchester City

Leipzig - Real Madrid

PSG - Real Sociedad