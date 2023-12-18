Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur kuraları çekildi! Kopenhag'a çıkan dev takım şaşırttı

    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur kuraları çekildi! Kopenhag'a çıkan dev takım şaşırttı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Şampiyonlar Ligi&#039;nde son 16 tur kuraları çekildi! Kopenhag&#039;a çıkan dev takım şaşırttı
    Şampiyonlar Ligi, Son Dakika

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Toplam 16 takımın yer aldığı eşleşmelerde birbirinden zorlu takımlar yer alıyor.

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 tur kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

    Manchester City, PSG, Barcelona ve Real Madrid gibi takımların boy gösterdiği devler arenasında eşleşmeler belli oldu.

    Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Bayern Münih, Lazio ile Kopenhag ise Manchester City ile eşleşti.

    Geçen sonunun İtalya şampiyonu Napoli ile İspanya şampiyonu Barcelona'nın eşleşmesi erken final olarak yorumlandı.

    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur kuraları çekildi! Kopenhag'a çıkan dev takım şaşırttı

    1 Haziran'da İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda oynanacak dev final öncesi son 16 tur eşleşmeleri şu şekilde;

    Porto - Arsenal 

    Inter - Atletico Madrid 

    Napoli - Barcelona 

    Lazio - Bayern Münih 

    PSV Eindhoven - Borussia Dortmund 

    Kopenhag - Manchester City 

    Leipzig - Real Madrid 

    PSG - Real Sociedad 

     

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...