Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur kuraları çekildi! Kopenhag'a çıkan dev takım şaşırttı
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Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Toplam 16 takımın yer aldığı eşleşmelerde birbirinden zorlu takımlar yer alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 tur kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
Manchester City, PSG, Barcelona ve Real Madrid gibi takımların boy gösterdiği devler arenasında eşleşmeler belli oldu.
Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Bayern Münih, Lazio ile Kopenhag ise Manchester City ile eşleşti.
Geçen sonunun İtalya şampiyonu Napoli ile İspanya şampiyonu Barcelona'nın eşleşmesi erken final olarak yorumlandı.
1 Haziran'da İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda oynanacak dev final öncesi son 16 tur eşleşmeleri şu şekilde;
Porto - Arsenal
Inter - Atletico Madrid
Napoli - Barcelona
Lazio - Bayern Münih
PSV Eindhoven - Borussia Dortmund
Kopenhag - Manchester City
Leipzig - Real Madrid
PSG - Real Sociedad