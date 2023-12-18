Galatasaray'ın rakibi bugün belli olacak! UEFA Avrupa Ligi'nde hedef şampiyonluk
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tutmuştu. Sarı-kırmızılıların, play-off turundaki rakibi bugün yapılacak kura çekiminde açıklanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi bugün yapılacak.
Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın rakibi ise saat 15.00'te belli olacak.
İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi TV8,5 kanalından canlı yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılan Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ
Roma (İtalya), Sparta Prag (Çekya), Sporting Lizbon (Portekiz) Freiburg (Almanya), Marsilya, Rennes, Toulouse (Fransa), Karabağ (Azerbaycan)
Öte yandan Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.