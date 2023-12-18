Mourinho kabul etti! Roma'da şans bulamayan Zeki Çelik, Süper Lig devine geliyor

18 Aralık 2023 09:38 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 09:38

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi.

Aralık ayının sonuna kadar kritik maçlara çıkacak olan Sarı-kırmızılılar, devre arasında takviye yapmayı planlıyor.

Sezon başından bu yana sağ bek pozisyonunda ilk 11'in değişilmez ismi olan Sacha Boey'e alternatif oluşturmak isteyen Galatasaray, yerli kuralından dolayı Zeki Çelik'i gündemine aldı.

EURO 2024'E HAZIR GİTMEK İSTİYOR

Bu sezon Roma'da sadece 11 maça çıkan milli oyuncu, Jose Mourinho tarafından fazla tercih edilmedi.

EURO 2024'e mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer almak isteyen Zeki Çelik'in ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Daha fazla forma giymek isteyen 26 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'de yarım dönem kiralık oynadıktan sonra yeniden Avrupa'da kalmak istediği öğrenildi.