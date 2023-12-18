Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Mourinho kabul etti! Roma'da şans bulamayan Zeki Çelik, Süper Lig devine geliyor

    Mourinho kabul etti! Roma'da şans bulamayan Zeki Çelik, Süper Lig devine geliyor

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Mourinho kabul etti! Roma&#039;da şans bulamayan Zeki Çelik, Süper Lig devine geliyor
    Galatasaray, Roma

    Ara transfer döneminde takviye yapmaya karar veren Galatasaray, Sacha Boey'in alternatifi olarak Roma'dan Zeki Çelik'i belirledi. Milli oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması seçeneği gündeme geldi.

    Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi.

    Aralık ayının sonuna kadar kritik maçlara çıkacak olan Sarı-kırmızılılar, devre arasında takviye yapmayı planlıyor.

    Sezon başından bu yana sağ bek pozisyonunda ilk 11'in değişilmez ismi olan Sacha Boey'e alternatif oluşturmak isteyen Galatasaray, yerli kuralından dolayı Zeki Çelik'i gündemine aldı.

    Mourinho kabul etti! Roma'da şans bulamayan Zeki Çelik, Süper Lig devine geliyor

    EURO 2024'E HAZIR GİTMEK İSTİYOR

    Bu sezon Roma'da sadece 11 maça çıkan milli oyuncu, Jose Mourinho tarafından fazla tercih edilmedi.

    EURO 2024'e mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer almak isteyen Zeki Çelik'in ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

    Daha fazla forma giymek isteyen 26 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'de yarım dönem kiralık oynadıktan sonra yeniden Avrupa'da kalmak istediği öğrenildi.

     

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...