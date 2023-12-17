Ne varsa eskilerde! Galatasaray'da Okan Buruk hep onlara öncelik verdi

17 Aralık 2023 07:10 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 07:14

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cimbom adına yoğun bir maç trafiği var. Şampiyonlar Ligi ön eleme, lig ve Şampiyonlar Ligi grup maçları derken sarı kırmızılı takımın bu sezon şu ana kadar 27 resmî maçı var. Ve bunlarda süre alanlara bakıldığında “Ne varsa eskilerde var” sözü anlam kazanıyor. Çünkü Okan Buruk’un genelde eski futbolcularına şans vermesi dikkati çekiyor. 27 maçın 25’inde süre alan Muslera, Boey, Abdülkerim ve Kerem en fazla forma şansı bulan isimler.

DEVRE ARASI GİDİYORLAR

Yeni oyunculardan ise en çok süre alan isim olarak ise Tete dikkati çekiyor. 19 maçta süre alan Brezilyalı bir gol bir asistte kaldı ve devre arasında bile satışı gündeme geldi. Tete’yi 18’er maçla Angelino ve Zaha takip etti. Zaha altı gol, iki asistle ön plana çıkarken satın alma opsiyonu kullanılmayacak olan İspanyol sol bek sadece bir asist yapabildi. Yeniler içerisinde en büyük hayal kırıklığı ise devre arası gidecek olan Ndombele oldu.