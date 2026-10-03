Alper Ulusoy'un ifadesinde Erman Toroğlu ve Bünyamin Gezer detayı: Kanıtlasınlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve kamuoyunda "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturmada, eski hakem Alper Ulusoy'un ifadesi ortaya çıktı. Temmuz 2024'te kariyerine nokta koyan Ulusoy, eski hakemler Erman Toroğlu ve Bünyamin Gezer'in de yer aldığı yorumcuları hedef aldı. Bir dönem FIFA kokartı taşıyan Ulusoy, "Banka hesapları soruşturulsun. MHK ile aralarındaki maddi-manevi çıkarlar tespit edilsin" talebinde bulundu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişinin tutuklandığı, Süper Lig hakemi Yasin Kol'un gözaltına aldığını "Hakemler dosyası" soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor. İfade veren eski hakemlerden Alper Ulusoy, çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Eski hakem Alper Ulusoy

"SİSTEMATİK OLARAK MESNETSİZ İTHAMLAR"

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; bazı basın mensuplarını suçlayan Alper Ulusoy, MHK ile bu kişilerin arasındaki maddi-manevi ilişkilerin soruşturulmasını talep etti.

Bu MHK'nın başındaki kişilerle olan ilişkilerimden bahsetmek istiyorum. Tahkim Kurulu kararı sonrasında hakemlik hayatıma geri döndükten sonra sistematik olarak sürekli şahsıma mesnetsiz ithamlarda bulunan o dönemki MHK ile yakın arkadaşlık ilişkisi içerisinde olduklarını öğrendiğim basın mensuplarının da hakkımdaki algı manipülasyonu üstlendikleri kanaatindeyim. Bu şahıslar hiçbir zaman benimle iletişime geçip bilgilerin doğruluklarını teyit etmeden mesnetsiz ve gerçek dışı haberler yaptılar. Erman Toroğlu, Barış Yurduseven, Bünyamin Gezer ve Ali Fuat Duatepe isimli gazeteciler, sürekli olarak şahsıma karşı mesnetsiz ithamlarda bulundular. Bu kişiler şahsım hedef olurken aynı zamanda adı geçen MHK’nda bulunan şahıslar için de her zaman olumlu ifadeler kullanmışlardır. Basında yakın ilişkide bulundukları bu şahısların da banka hesapları dahil soruşturulmasını, MHK ile aralarındaki maddi-manevi çıkarların tespit edilmesini, yurt dışından kendilerine maddi çıkar sağlayacak şekilde uygun fiyatlı gayrimenkul alıp almadıklarının, ayrıca şahsımla ilgili bir belgeleri mevcut ise kanıtlamalarını talep ediyorum.

Yorumculuk yapan eski hakem Bünyamin Gezer

"KULÜPLERİ GERİ ÇEVİRDİĞİ İÇİN Mİ İSTİFA ETTİ?"

44 yaşındaki FIFA kokartlı eski hakem, "Bazı kulüpler, Ferhat Gündoğdu’dan önceki MHK Başkanı Serdar Tatlı’dan da bazı hakemlerin kadro dışı bırakılması istemiş midir? Tatlı neden istifa etmiştir? Acaba kulüplerin hukuksuz isteklerini geri çevirdiği için mi istifa etmiştir? Yerine hiçbir hakemlik başarısı olmayan Ferhat Gündoğdu kimlerin isteği ile MHK Başkanı yapılmıştır? Bir yıl önce TV’de Gündoğdu’dan özür dileyen Süper Lig kulübü Başkanı, neden 1 yıl sonra Gündoğdu için 'Görevden gitmelidir, şahsi meseledir' demiştir? Acaba yalan yanlış belgelerle kulüpleri kandırmakta ya da uygunsuz vaatler mi vermektedir?" ifadelerini kullandı.

MHK'nın eski başkanlarından Serdar Tatlı

GÜNDOĞDU'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ferhat Gündoğdu'dan şikeyetçi olduğunu belirten Ulusoy, "Beni ve birçok hakemi Türkiye Futbol Federasyonu Kanunu, Statü ve Talimatlarına aykırı olarak kadro dışı bırakan, görevini açıkça kötüye kullanan, basın yapılanması ile şahsıma ve istemedikleri hakemlere mesnetsiz ithamlarda bulunulmasını sağlayan Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım ve tespit edilecek diğer kişilerden şikayetçiyim, cezalandırılmalarını talep ediyorum" sözlerini sarf etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala