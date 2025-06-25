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Alvaro Morata'ya ölüm tehdidinde yeni gelişme

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Alvaro Morata&#039;ya ölüm tehdidinde yeni gelişme
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Portekiz ile İspanya arasında oynanan maçta penaltı kaçıran Alvaro Morata, çocuklarının ölümüyle tehdit edilmişti. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya arasında oynanan ve Galatasaray futbolcusu Alvaro Morata'nın penaltı kaçırdığı maçın ardından bir taraftar, sosyal medya üzerinden tecrübeli oyuncuyu çocuklarını öldürmekle tehdit etti.

Marca'da yer alan habere göre; bu olayın sosyal medyada yayılmasının ardından 19 yaşındaki taraftar, Malaga'daki polis karakoluna giderek sosyal medya hesabının çalındığını bildirdi ve şikayetçi oldu.

Ancak soruşturmayı sürdüren ve şikayeti yapan taraftarın telefonunu inceleyen polis, Morata'yı ölümle tehdit eden paylaşıma dair kanıtlar buldu. Bu gelişmenin ardından 19 yaşındaki taraftar tutuklandı.

İSPANYA PENALTILARDA KAYBETMİŞTİ

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya arasında oynanan final mücadelesi seri penaltı atışlarına gitmişti. İspanya'da penaltı atışından yararlanamayan tek isim Alvaro Morata olmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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