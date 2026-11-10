Amedspor'da opsiyon devrede: Süper Lig'e damga vuran Orban'a rekor bonservis

Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de sergilediği performansla dikkat çeken Gift Orban, 11 maçta 10 gole ulaştı. 24 yaşındaki Nijeryalı santrforun sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi.

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Bundesliga temsilcisi Hoffenheim'dan sezon başında Amed Sportif Faaliyetler'e kiralık gelen Gift Orban, 4-3 mağlup oldukları Galatasaray maçında da ağları sarstı. Trendyol Süper Lig'de çift haneli skor katkısına ulaşan genç oyuncunun sözleşmesindeki şarta bağlı satın alma opsiyon devreye girdi.

Futbol kariyerinde Stabaek, Gent, Lyon ve Hoffenheim formaları giyen Gift Orban, 154 maçta 81 gol attı ve 17 asist yaptı.

ORBAN İÇİN 3 MİLYON EURO

Süper Lig'de şu ana kadar 10 gol kaydeden Orban için sözleşmede yer alan opsiyon maddesi aktif hale geldi. Amedspor, 24 yaşındaki golcünün bonservisini 3 milyon euro karşılığında aldı.

Amedspor, sezon başında Genk'ten Yira Sor'u 3 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Böylece Gift Orban, kulüp tarihine geçen rekor bonservis bedelini egale etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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