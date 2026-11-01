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Spor

Amedspor'dan evinde Eyüpspor'a karşı 5 gollü şov

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Amedspor'dan evinde Eyüpspor'a karşı 5 gollü şov
Başlık ResmiAmedspordan evinde Eyüpspora karşı 5 gollü şov

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor'u sahasında 5-1 mağlup eden Amedspor, galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Samuel Ballet'in hat-trick yaptığı maçta Diyarbakır ekibi puanını 23'e yükseltirken, yıldız futbolcu gördüğü kırmızı kartla Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amedspor, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Samuel Ballet'in hat-trick yaptığı karşılaşmada Amedspor, lider Galatasaray ile arasındaki takibi sürdürdü.

Amedspordan evinde Eyüpspora karşı 5 gollü şov
Başlık ResmiAmedspordan evinde Eyüpspora karşı 5 gollü şov

AMEDSPOR İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Amedspor, 13. dakikada Ermal Krasniqi'nin golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 35. dakikada Gift Orban ile farkı ikiye çıkarırken, 42. dakikada Samuel Ballet'in kaydettiği golle soyunma odasına 3-0 üstün girdi.

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü elinde tutan Diyarbakır temsilcisi, 51. dakikada yeniden sahneye çıkan Samuel Ballet ile skoru 4-0 yaptı. Eyüpspor, 73. dakikada Ahmed Abdullahi'nin golüyle farkı azaltmaya çalışsa da Amedspor'un cevabı gecikmedi.

Amedspordan evinde Eyüpspora karşı 5 gollü şov
Başlık ResmiAmedspordan evinde Eyüpspora karşı 5 gollü şov

BALLET'TEN HAT-TRİCK, GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ KÖTÜ HABER

Mücadelenin 83. dakikasında penaltı vuruşunu gole çeviren Samuel Ballet, hat-trick yaparak maçın skorunu belirledi. Ancak yıldız oyuncu, karşılaşmanın son dakikasında gördüğü kırmızı kartla Galatasaray maçı öncesinde takımını eksik bıraktı.

Amedspordan evinde Eyüpspora karşı 5 gollü şov
Başlık ResmiAmedspordan evinde Eyüpspora karşı 5 gollü şov

AMEDSPOR ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla üst üste üçüncü galibiyetini alan Amedspor, puanını 23'e yükselterek lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Üst üste yedinci mağlubiyetini yaşayan Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

Ligin 11. haftasında Amedspor, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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