Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'yu yeniden kadrosuna katmak isteyen eski kulübü Anderlecht'in, yaz transfer dönemini beklediği iddia edildi.

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Sarı lacivertlilerin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku için eski takımı Anderlecht devreye girmeye hazırlanıyor.

SEZON SONU BEKLENECEK

Belçika basınından La Capitale'nin haberine göre; Anderlecht, Romelu Lukaku transferi için ara transfer döneminde herhangi bir girişimde bulunmayı planlamıyor. 33 yaşındaki golcünün mali şartlarını yüksek bulan Belçika ekibi, transferi sezon sonunda gerçekleştirmeyi hedefliyor. Anderlecht'in, Lukaku'nun Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservis bedeli ödemeden transferi tamamlama ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.

Romelu Lukaku

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 karşılaşmada görev alan 33 yaşındaki forvet, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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