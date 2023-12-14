Ankaragücü'nün cezası belli oldu! 5 maç seyircisiz oynama, 2 milyon TL para cezası

14 Aralık 2023 22:34 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 23:10

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü'ne 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası verdi. PFDK, MKE Ankaragücü'nün istifa eden başkanı Faruk Koca'ya ise sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi.

HAKEM YUMRUKLAMANIN CEZASI BELLİ OLDU

"1- MKE Ankaragücü Kulübü’nün,11.12.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL para ceazası ile cezalandırılmasına,

FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası 401, güney kale arkası 202, 203, doğu tribün 302,303 batı VIP tribün VIP sağ, VIP sol bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü’nün, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 2.000.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın, talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı, tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle 5 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, neticeten üç yılı aşan ceza bakımından FDT’NİN 25/2. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

MELER'E YERDE TEKME ATANLARIN CEZASI

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Gülsen Yılmaz’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Cahit Şahin’in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Cahit Şahin’in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 140.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Cengiz Gökay’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Yusuf Buğra Tanık’ın, müsabaka bitiminde sosyal medyadaki paylaşımında yer alan Sportmenliğe Aykırı Hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 210.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Mücahid Osman Karabay’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi İsmail Develi’nin, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Burak Koca’nın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Hakan Apaydın’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Ahmet Öztürk’ün, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Mulla Ali Çetin’in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı ve müsabaka güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel olarak ihlal ederek sebep olduğu saha olayı nedeniyle 1 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Şahin Yunus Şahin’in,talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle 5 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, neticeten üç yılı aşan ceza bakımından FDT’NİN 25/2. Maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Kenan Çelikkaya’nın, talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle 5 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, neticeten üç yılı aşan ceza bakımından FDT’NİN 25/2. Maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, karar verildi."