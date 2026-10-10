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Antalyaspor seriye bağladı: Bolu'da tek attı, 3 aldı

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Antalyaspor seriye bağladı: Bolu'da tek attı, 3 aldı
Başlık ResmiAntalyaspor seriye bağladı: Bolu'da tek attı, 3 aldı

Trendyol 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Antalyaspor, deplasmanda Boluspor'u 1-0 yendi. Osman Özköylü yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

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Trendyol 1'inci Lig 9'uncu hafta mücadelesinde Antalyaspor, Atatürk Stadyumu'nda konuk olduğu Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

Son 3 lig maçında puan kaybı yaşamayan Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 68’inci dakikada Sander van de Streek kaydetti.

Antalya temsilcisi, 9 karşılaşma sonunda 15 puana ulaştı. Ev sahibi Boluspor ise bir puanla son sırada yer aldı.

Bolusporlu futbolcu Furkan Emin Kaçmaz, Antalyasporlu oyuncu Bünyamin Balcı
Başlık ResmiBolusporlu futbolcu Furkan Emin Kaçmaz, Antalyasporlu oyuncu Bünyamin Balcı

BOLUSPOR 0-1 ANTALYASPOR

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Ömer Lütfü Aydın, Mehmet Pekmezci
Boluspor: Tafas, Kevin Cuesta, Bartu Göçmen, Ahmet Can Özdemir (Furkan Metin dk. 74), Tolunay Artuç (House Diaz dk. 64), Fernando Escobar (Bertu Alican Özyürek dk. 74), Muhammed Mert, Canberk Özdemir, Rodrigo Gonzalez, Furkan Emin Kaçmaz, Zeki Dursun (Ege Özkayımoğlu dk. 80)
Antalyaspor: Pseftis, Ensar Buğra Tivsiz, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Pedrinho (Ahmet Sagat dk. 88), Van de Streek (Hasan Yakup İlçin dk. 85), Ceesay (Ömer Faruk Beyaz dk. 61), Mevlüt Şimşek (Doğukan Sinik dk. 61), Da Costa (Erdoğan Yeşilyurt dk. 88)
Sarı kartlar: Furkan Metin, Tolunay Artuç (Boluspor), Bünyamin Balcı, Pedrinho, Van de Streek (Antalyaspor)
Gol: Van de Streek (dk. 69) (Antalyaspor)

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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