Antalyaspor'a veda eden Sergen Yalçın'ın yeni sezon planı belli oldu

Ergin Ataman: Fenerbahçe ile maça çıkmak için değil, kupayı kazanmak için geldik

Ergin Ataman: Fenerbahçe ile maça çıkmak için değil, kupayı kazanmak için geldik

Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, veda ettiğin duyurdu. Yalçın, yeni sezonla ilgili görüşlerini belirterek teklifleri açık olduğunu söyledi.

Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, "Antalyaspor'u 24 puanla aldık. Lige baktığınız zaman Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ayrılmasının dışında puanlar çok uzak değildi aslında. Transfer açık olsaydı ve 3-4 tane oyuncu alarak iyi bir kadro kurabilseydik hedeflerimiz çok yukarıya oynamaktı. Yani 3, 4 ve 5. sıraları kovalamayı, Türkiye Kupası'nı kovalamayı planlıyorduk. Ama ekonomik sıkıntılar bazen futbolda istediğini yaptırmıyor. Biz de başkan ve yönetimle konuştuğumuzda onlar da ekonomik olarak sıkıntıyı dile getirdiler. Bizim de sonuçta elimizde bir şey gelmiyor, ekonomi deyince bir kulüp bir şey diyemezsin doğal olarak." ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN: HEDEFİ YAKALADIK

Sezon değerlendirmesi yapan Sergen Yalçın, "Biz elimizdeki kadroyla kümede kalma barajını aşmayı hedefledik ilk olarak. Ondan sonra ilk 10 hedefimiz vardı. İlk 10'da bitirebilirsek ligi oyuncuları başarılı görüyorduk. Zaten haftalar önce 50 puan baremi vermiştim. 50 puanla ilk 10 Antalyaspor için iyi bir konum ve iyi bir başarı olacaktı. Sonuçta hedefi yakaladığımızı düşünüyorum." dedi.

Basın mensuplarına veda mesajı veren Sergen Yalçın, "İyi bir Antalyaspor finali yaptığımızı düşünüyorum. Biz bırakıyoruz, son maçımız, ayrılacağız. Antalyaspor'a başarılar diliyorum. Özellikle taraftara çok teşekkür ediyorum. Bize çok destek verdiler, başkana, yönetim kuruluna. Oyuncularım çok karakterli bir duruş sergilediler. Çok iyi oyunlar oynadık aslında, daha puanları yükseltebilirdik. İnşallah önümüzdeki sene daha iyi bir kadro kurarlar." görüşlerini aktardı.

SERGEN YALÇIN: İYİ BİR PROJE OLURSA DEĞERLENDİRİRİZ

Şu an gelecek planı olmadığını söyleyen Yalçın, "Bugün itibariyle döneceğiz biz de. Tatil dönemi başlıyor bizim için. Önümüzde bir pozisyon olursa, iyi bir proje olursa değerlendirebiliriz. Ama onun haricinde 'Şu anda bir şey var mı?' diye sorarsan yok." açıklamasında bulundu.