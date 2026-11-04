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Archie Brown'dan olaylı derbi itirafı: Abdülkerim'le kavgası için konuştu

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Archie Brown'dan olaylı derbi itirafı: Abdülkerim'le kavgası için konuştu
Başlık ResmiArchie Brown'dan olaylı derbi itirafı: Abdülkerim'le kavgası için konuştu

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Archie Brown, Galatasaray maçının ardından Abdülkerim Bardakcı ile yaşadığı kavgaya ilişkin konuştu. 24 yaşındaki oyuncu, "Bu derbiler çok ateşli geçiyor ve her şey yaşanabiliyor. Türk futbolunda bu olağan dışı bir değil ancak benim için kesinlikle ders çıkarmam gereken bir olay" dedi.

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Fenerbahçe forması giyen Archie Brown, deplasmanda 2-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından saha içinde Abdülkerim Bardakcı ile kavgası sebebiyle kırmızı kart görmesi ve 3 maç ceza alması hakkında açıklamalarda bulundu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Archie Brown'a 3 maç, Abdülkerim Bardakçı'ya 2 maç ceza verdi.
Başlık ResmiProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Archie Brown'a 3 maç, Abdülkerim Bardakçı'ya 2 maç ceza verdi.
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"DERBİLER ÇOK ATEŞLİ GEÇİYOR"

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Liverpool ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 4'üncü hafta karşılaşması öncesi BBC Sport'a konuşan İngiliz futbolcu, "Bu eşine az rastlanır bir olaydı. Sahada her zaman tutkumu göstermeye çalışıyorum. Bu derbiler çok ateşli geçiyor ve her şey yaşanabiliyor. Ne yazık ki bu defa böyle bir durum ortaya çıktı. Ancak bu benim karakterim değil" dedi.

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"TÜRK FUTBOLUNDA OLAĞAN DILI DEĞİL"

Genç futbolcu, "Fenerbahçe-Galatasaray maçını izleyen herkes ne kadar yoğun geçtiğini bilir. Türk futbolunda bu olağan dışı bir durum değil ancak benim için kesinlikle ders çıkarmam gereken bir olay. En önemlisi, ceza aldığım için hayal kırıklığı yaşıyorum. Takım arkadaşlarımın yanında olabilmek benim için çok önemli. İlk kırmızı kartımdı ve umarım son olur" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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