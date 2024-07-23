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Arda Güler'li Real Madrid, dünya futbol tarihine geçti! Açıklanan yıllık gelir dudak uçuklattı

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Arda Güler&#039;li Real Madrid, dünya futbol tarihine geçti! Açıklanan yıllık gelir dudak uçuklattı
Real Madrid, Arda Güler, La Liga, Haber

Spor Haberleri

Geçen sezonu Şampiyonlar Ligi , La Liga ve İspanya Süper Kupa zaferleriyle tamamlayan Real Madrid, yıllık geliriyle dünya futbol tarihinde kırılması zor bir rekora imza attı.

İspanyol devi Real Madrid, 1 milyar Euro'yu aşan gelire ulaşan ilk kulüp oldu.

Arda Güler'in de formasını giydiği La Liga ekibi, 2023-2024 sezonunda oyuncu satışından gelen miktar hariç 1 Milyar 73 Milyon Euro gelir elde ettiğini açıkladı.

Arda Güler'li Real Madrid, dünya futbol tarihine geçti! Açıklanan yıllık gelir dudak uçuklattı - 1. Resim

REAL MADRİD'DEN TARİHİ REKOR

Böylece tarihte 1 milyarın üzerinde gelir elde eden ilk kulüp olan Real Madrid, kırılması zor bir rekora imza attı.

Kasasını yıllar içinde dolduran İspanyol devi 574 milyon Euro net değerle birlikte sağlam ekonomik durumunu sürdürüyor. 

1 Milyar 73 Milyon Euro gelir açıklayan Real Madrid, geçtiğimiz 2022/2023 sezonunda ise 843 Milyon Euro gelir açıklamıştı.  

Düzenleyen:  - Spor
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