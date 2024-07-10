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Arjantin, Copa America'da finale kaldı! Lionel Messi, dünya futbol tarihinde bir ilke imza attı

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Arjantin Milli Takımı, Copa America, Lionel Messi, Haber

Spor Haberleri

Güney Amerika'nın en büyük turnuvalarından olan Copa America'da ilk finalist Arjantin Milli Takımı oldu. Turnuvada ilk golünü Kanada karşısında kaydeden Lionel Messi, dünya futbol tarihine geçti.

Arjantin Milli Takımı, Copa America yarı finalinde Kanada'yı 2-0 yenerek finale kaldı.

Tangoculara galibiyeti getiren golleri  22. dakikada Julian Alvarez ile 51. dakikada Lionel Messi kaydetti.

Arjantin, Copa America'da finale kaldı! Lionel Messi, dünya futbol tarihinde bir ilke imza attı - 1. Resim

LIONEL MESSİ TARİHE GEÇTİ

Futbol hayatında tarihi başarılara imza atan Messi, kariyerinde bir ilke daha imza attı.

Yıldız oyuncu, milli takımla 7 final oynayan ilk futbolcu olarak dünya futbol tarihine adını yazdırdı.

Arjantin, 11 Temmuz Perşembe gecesi 03.00'de Uruguay ile Kolombiya arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle 15 Temmuz'da karşılaşacak.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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