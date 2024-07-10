Arjantin, Copa America'da finale kaldı! Lionel Messi, dünya futbol tarihinde bir ilke imza attı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 10 Temmuz 2024 09:56 - Güncelleme: 10 Temmuz 2024 10:06 - Güncelleme:

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Güney Amerika'nın en büyük turnuvalarından olan Copa America'da ilk finalist Arjantin Milli Takımı oldu. Turnuvada ilk golünü Kanada karşısında kaydeden Lionel Messi, dünya futbol tarihine geçti.