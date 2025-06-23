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Arkadaşının kafasında tabak kırdı! Barış Alper Yılmaz'ın görüntüleri gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arkadaşının kafasında tabak kırdı! Barış Alper Yılmaz&#039;ın görüntüleri gündem oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da sezonu Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferiyle kapatan Barış Alper Yılmaz, transfer haberleriyle gündemden düşmüyor. Inter, West Ham United ve Leipzig'in kadrosuna katmak istediği konuşulan milli futbolcu, bu sefer eğlence görüntüleriyle adından söz ettirdi. Tatil sırasında arkadaşının kafasında tabak kıran Barış Alper'in görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Galatasaray'da Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlayan 2024-2025 sezonuna damga vuran isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz oldu. 90 dakika boyunca bitmek bilmeyen enerjisinin yanı sıra skor katkısıyla da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan 25 yaşındaki futbolcu, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

Arkadaşının kafasında tabak kırdı! Barış Alper Yılmaz'ın görüntüleri gündem oldu - 1. Resim

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN ŞAŞIRTAN TATİL GÖRÜNTÜLERİ

19 Temmuz-23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, tatile çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte deniz kenarı bir mekana giden futbolcunun görüntüleri dikkat çekti.

Mekanda şarkılarla adeta kendinden geçen genç oyuncu, bir ara arkadaşının kafasında tabak kırdı. Yıldız futbolcunun bu hareketi gündem oldu.

Arkadaşının kafasında tabak kırdı! Barış Alper Yılmaz'ın görüntüleri gündem oldu - 2. Resim

2 KAMPTA 4 HAZIRLIK MAÇI

Galatasaray, Avusturya kampında 20 Temmuz’da Admira Wacker ve 23 Temmuz’da Cagliari Calcio ile hazırlık maçı yapacak. Daha sonra İstanbul’a gelecek olan sarı-kırmızılı takım, 26 Temmuz’da Fransa temsilcisi RC Strasbourg ve 2 Ağustos’ta Serie A ekibi Lazio ile karşılaşacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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