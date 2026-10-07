Arsenal yeni sözleşmeyi açıkladı: Mikel Arteta imzayı attı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, Premier Lig'de 1, İngiltere Kupası'nda 1 ve Community Shield'de 3 şampiyonluk yaşadı.

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Arsenal, İspanyol teknik direktör Mikel Arteta'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını resmen duyurdu.

"BENİM İÇİN AYRICALIK"

İmzanın ardından açıklama yapan 4 yaşındaki çalıştırıcı, "Geleceğimi bu kulübe adamak ve Arsenal için en iyisini isteyen olağanüstü insanlarla çalışmaya devam etmek benim için bir ayrıcalık. Bu kulüp, karakteri ve insana hissettirdikleriyle eşsizdir. Birlikte çıktığımız bu yolculuk devam edeceği için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum" dedi.

Mikel Arteta yönetiminde geçen sezon Premier Lig şampiyonu olan ve 22 yıllık özleme son veren Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ndi de finalde kaybetmişti.

Arsenal'de 2019 yılından bu yana görev yapan Mikel Arteta, İngiliz ekibinin başında çıktığı 360 maçta 2.03 puan ortalaması yakaladı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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