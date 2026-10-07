Arsenal yeni sözleşmeyi açıkladı: Mikel Arteta imzayı attı
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, Premier Lig'de 1, İngiltere Kupası'nda 1 ve Community Shield'de 3 şampiyonluk yaşadı.
Arsenal, İspanyol teknik direktör Mikel Arteta'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını resmen duyurdu.
"BENİM İÇİN AYRICALIK"
İmzanın ardından açıklama yapan 4 yaşındaki çalıştırıcı, "Geleceğimi bu kulübe adamak ve Arsenal için en iyisini isteyen olağanüstü insanlarla çalışmaya devam etmek benim için bir ayrıcalık. Bu kulüp, karakteri ve insana hissettirdikleriyle eşsizdir. Birlikte çıktığımız bu yolculuk devam edeceği için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum" dedi.
Arsenal'de 2019 yılından bu yana görev yapan Mikel Arteta, İngiliz ekibinin başında çıktığı 360 maçta 2.03 puan ortalaması yakaladı.