Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Avrupa devi Arda Güler için kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Bayern Münih Real Madrid'in kapısını 40 milyonla çalacak

Avrupa devi Arda Güler için kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Bayern Münih Real Madrid'in kapısını 40 milyonla çalacak

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Avrupa devi Arda Güler için kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Bayern Münih Real Madrid&#039;in kapısını 40 milyonla çalacak

Spor Haberleri

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol basınında yine manşetlerde. Real Madrid'de süre bulma konusunda sıkıntı yaşayan Güler için Bayern Münih devreye girdi. Ödenecek bonservis bedeli ise Türk futbol tarihine geçecek.

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği süper yetenekler biri olan Arda Güler sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olmuştu. Carlo Ancelotti'nin forma verme konusunda cimri davrandığı Arda Güler Celta Vigo karşısında attığı gol ve Osasuna deplasmanında orta sahadan yaptığı gol denemesiyle "Ben buradayım" demişti.

SEN MİSİN SÜRE VERMEYEN

Geçtiğimiz günlerde Bayer Leverkusen'e takas yoluyla gönderileceği iddia edilen Arda Güler hakkında bu kez Bayern Münih iddiaları gündemde. Defansa Central adlı sitede yer alan habere göre Münih, Güler için kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

Avrupa devi Arda Güler için kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Bayern Münih Real Madrid'in kapısını 40 milyonla çalacak - 1. Resim

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK

Habere göre; Bayern Münih 19 yaşındaki yıldız adayı için harekete geçti. Son yıllarda genç yetenek avına çıkan Bayern'in listesinde Güler'in de yer aldığı belirtildi. Haberin detayında da Alman devinin Arda için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı bilgisi de yer aldı.

Avrupa devi Arda Güler için kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Bayern Münih Real Madrid'in kapısını 40 milyonla çalacak - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İşte olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri! Tam 15 isim listede - Sporİşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri!Jorge Jesus radarına Galatasaraylı Mauro Icardi'yi aldı! Her şey bir yana Icardi bir yana - SporBu kez kancayı takan Fenerbahçe'denFernando Santos’un yönetimden istediği belli oldu, beşibiryerde! - SporFernando Santos’un yönetimden istediği belli olduBenfica'dan ayrılmak isteyen Orkun Kökçü'ye İtalya ve İngiltere'den dev talip! Milli oyuncuya 40 milyon euro - SporBenfica'dan ayrılmak isteyen Orkun Kökçü'ye İtalya ve İngiltere'den dev talip! Milli oyuncuya 40 milyon euroFenerbahçeli Dusan Tadic'in gurur dolu gecesi! Sırbistan futbol tarihine geçti - SporFenerbahçeli Dusan Tadic'in gurur dolu gecesi! Sırbistan futbol tarihine geçtiArda Turan, kariyerindeki en iyi hocaları açıkladı! Fatih Terim’i ilk sıraya koymadı - SporArda Turan, kariyerindeki en iyi hocaları açıkladı! Fatih Terim’i ilk sıraya koymadıOsayi - Samuel imzayı atıyor! Nijeryalı yıldıza teklif yağıyor - SporFenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızına teklif yağıyorFutbolda ırkçılık skandalı! Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior gözyaşlarına hakim olamadı - SporFutbolda ırkçılık skandalı! Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior gözyaşlarına hakim olamadıVincenzo Montella'dan Avusturya - Türkiye maçı öncesi açıkladı! Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı? - SporVincenzo Montella'dan Avusturya - Türkiye maçı öncesi açıkladı! Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı?UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev - SporUEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
Sonraki Haber Yükleniyor...