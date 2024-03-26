Avrupa devi Arda Güler için kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Bayern Münih Real Madrid'in kapısını 40 milyonla çalacak

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol basınında yine manşetlerde. Real Madrid'de süre bulma konusunda sıkıntı yaşayan Güler için Bayern Münih devreye girdi. Ödenecek bonservis bedeli ise Türk futbol tarihine geçecek.

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği süper yetenekler biri olan Arda Güler sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olmuştu. Carlo Ancelotti'nin forma verme konusunda cimri davrandığı Arda Güler Celta Vigo karşısında attığı gol ve Osasuna deplasmanında orta sahadan yaptığı gol denemesiyle "Ben buradayım" demişti.

SEN MİSİN SÜRE VERMEYEN

Geçtiğimiz günlerde Bayer Leverkusen'e takas yoluyla gönderileceği iddia edilen Arda Güler hakkında bu kez Bayern Münih iddiaları gündemde. Defansa Central adlı sitede yer alan habere göre Münih, Güler için kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK

Habere göre; Bayern Münih 19 yaşındaki yıldız adayı için harekete geçti. Son yıllarda genç yetenek avına çıkan Bayern'in listesinde Güler'in de yer aldığı belirtildi. Haberin detayında da Alman devinin Arda için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı bilgisi de yer aldı.