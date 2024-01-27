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    • Avustralya Açık'ta şampiyon Aryna Sabalenka oldu

    Son şampiyon Aryna Sabalenka, Avustralya Açık Tenis Turnuvası finalde Qinwen Zheng’e 6-3 6-2 ile üstünlük kurarak kariyerinin 2. Slam şampiyonluğuna ulaştı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Avustralya Açık&#039;ta şampiyon Aryna Sabalenka oldu

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar finalinde Çinli Qinwen Zheng'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Belaruslu Aryna Sabalenka şampiyon oldu.

    Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde 2 numaralı seribaşı Sabalenka ile 12 numaralı seribaşı Zheng karşılaştı.

    Bir saat 16 dakika süren mücadelede kariyerinin ilk grand slam finalini oynayan Zheng'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Sabalenka, Avustralya Açık'ta üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

    Set vermeden şampiyonluğa ulaşan Sabalenka, turnuvayı 2012 ve 2013'te kazanan Belaruslu Victoria Azarenka'dan bu yana Avustralya Açık'ta üst üste iki kez tek kadınlar zaferi yaşayan ilk tenisçi oldu.

    Öte yandan karşılaşma sırasında tribünde Filistin bayrağı açan bir seyirci, "Özgür Filistin" ve "Ateşkes şimdi" sloganları attı. Sloganlar esnasında kısa süreliğine duran oyun, daha sonra devam etti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Spor > Avustralya Açık'ta şampiyon Aryna Sabalenka oldu
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