Galatasaray'da 6 kupa kazanmıştı! Yeni takımı Fatih Karagümrük oldu

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, bir dönem Galatasaray forması da giyen Koray Günter'i kadrosuna kattı.

Karagümrük, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona’da forma giyen defans oyuncusu Koray Günter’i satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona’da forma giyen başarılı defans oyuncusu Koray Günter’i satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar kiraladık. Serie A’da 126 maça çıkan Koray Günter'e Karagümrük’e hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

GALATASARAY'DA 6 KUPA KAZANMIŞTI

Koray Günter, 2013-2014 ara transfer döneminde Borussia Dortmund takımından Galatasaray'a 2.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Sarı-kırmızılılarda 6 kupa kazanan Koray, 2 Süper Lig,3 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.