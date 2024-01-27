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    • Galatasaray'da 6 kupa kazanmıştı! Yeni takımı Fatih Karagümrük oldu

    Son dakika transfer haberleri... Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, bir dönem Galatasaray forması da giyen Koray Günter'i kadrosuna kattı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Galatasaray&#039;da 6 kupa kazanmıştı! Yeni takımı Fatih Karagümrük oldu
    Koray Günter, Galatasaray, Fatih Karagümrük, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Karagümrük, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona’da forma giyen defans oyuncusu Koray Günter’i satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar kiraladı.

    Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona’da forma giyen başarılı defans oyuncusu Koray Günter’i satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar kiraladık. Serie A’da 126 maça çıkan Koray Günter'e Karagümrük’e hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

    Galatasaray'da 6 kupa kazanmıştı! Yeni takımı Fatih Karagümrük oldu

    GALATASARAY'DA 6 KUPA KAZANMIŞTI

    Koray Günter, 2013-2014 ara transfer döneminde Borussia Dortmund takımından Galatasaray'a 2.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

    Sarı-kırmızılılarda 6 kupa kazanan Koray, 2 Süper Lig,3 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa zaferi yaşadı. 

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Koray GünterGalatasarayFatih Karagümrük
    Haberler > Spor > Galatasaray'da 6 kupa kazanmıştı! Yeni takımı Fatih Karagümrük oldu
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