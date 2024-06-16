'Aydın'lık günler! Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu için B planı hazır

Sarı kırmızılılar, EURO 2024 sonrası satmaya hazırlandığı millî yıldız giderse yerine Alanya’nın parlayan futbolcusu Oğuz Aydın’ı alacak

Şampiyon Galatasaray, mevcut kadrosunu büyük oranda korulup 3-4 takviye ile transferi bitirmek düşüncesinde. Ancak bu planda önemli yer tutan isim ise Kerem Aktürkoğlu. Şampiyonluk kutlamasında ayrılık mesajı veren millî oyuncu için Avrupa’dan ve Suudi Arabistan’dan teklifler var. Kerem’in düşüncesi Avrupa hayalini gerçekleştirmek.

İLK FİYAT 6 MİLYON AVRO

Aktürkoğlu’nun EURO 2024’te sergileyeceği performans çok önemli. Sarı kırmızılı yönetim şu anda 12 milyon avroları gören Kerem’den en az 18-20 milyon avro civarında bir bonservis düşünüyor. Eğer bu olursa yerine de alternatif olarak Alanyaspor’da parlayan Oğuz Aydın alınacak. İlk görüşmede Alanya 6 milyon avro istedi, Aslan ise indirim bekliyor.

ASLAN GÖNÜLLÜ

Fatih Tekke’nin çok şans vererek Türk futboluna kazandırdığı Oğuz Aydın, Beşiktaş ve Trabzonspor’un da gündeminde. Genç isim Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle G.Saray’a daha sıcak bakıyor.