Ayrılık kapıda! Fenerbahçe'nin yıldızına Monaco ve Sevilla talip

Fenerbahçe'nin takımdaki birçok yıldızla yollarını ayıracağı iddia edilirken, takımın kritik bir ismine hem Monaco'nun hem de Sevilla'nın talip olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz sezona büyük umutlarla başlayan ancak yarıştığı hiçbir kulvarda kupaya ulaşamayan Fenerbahçe'de hüsran büyük. Jose Mourinho yönetimindeki takımda büyük değişim yaşanacağı öne sürülürken, gidecek olan isimler arasında birçok yıldız da bulunuyor.

Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi isimlerle yollarını ayıran sarı lacivertlilerde topun ağzında 8 isim olduğu iddia edilmişti. Bu isimler arasında yer alan bir yıldız ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertli takımda forma giyen kaleci Dominik Livakovic'e hem İspanya'dan hem de Fransa'dan talip çıktı.

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HIRVAT KALECİ AYRILABİLİR

Gazeteci Fernando Serrano'nun haberine göre; Sevilla ve AS Monaco, Hırvat kaleci ile ilgileniyor. Haberin detayında ise Fenerbahçe yönetiminin 30 yaşındaki kaleciyi bırakmaya istekli olduğu belirtildi.

Dominik Livakovic, 2023 yılında Dinamo Zagreb'den 6.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve 30 Haziran 2028 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.