Aziz Yıldırım'dan sürpriz karar! Ali Koç ile buzları eritmişti

Fenerbahçe camiasının efsane başkanı olarak bilinen Aziz Yıldırım, gelecek hafta yapılacak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na katılma kararı aldı.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç barıştı! Kürsüde tarihi anlar! Kaybeden, kazanan adayı tebrik etti

Aziz Yıldırım ve Ali Koç barıştı! Kürsüde tarihi anlar! Kaybeden, kazanan adayı tebrik etti

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Haziran ayında başkan adayı olarak Ali Koç ile yarışmıştı.

Seçimi kaybetmesine rağmen Koç ile dostluk mesajları paylaşan Yıldırım, uzun süren küskünlüğe canlı yayında son vermişti.

Fenerbahçe'yi yeni sezonda yakından takip etmesi beklenen Yıldırım'ın destek olmak amacıyla, cumartesi günü yapılacak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’na katılacağı öğrenildi.

AZİZ YILDIRIM İLE ALİ KOÇ BARIŞMIŞTI

Seçim sonrası taraftara çağrıda bulunan Aziz Yıldırım, Ali Koç'a başarı dileğinde bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben ve arkadaşlarım her şeyden çok sevdiğimiz kulübümüzü yönetmeye talip olduk. Süreç boyunca binlerce kongre üyemize dokunduk, onların sorunlarını dinledik, duygularına tercüman olduk.

Sayın Ali Koç ve yönetimi üyelerimizin oylarıyla göreve getirildi. Kendilerine yeni dönemde gönülden başarılar diliyorum. Kazanan, her zaman temenni ettiğimiz gibi Fenerbahçe olsun."