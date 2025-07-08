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Bahçeli-Hacıosmanoğlu görüşmesi! Ne konuşuldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bahçeli-Hacıosmanoğlu görüşmesi! Ne konuşuldu?
MHP, Devlet Bahçeli, İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF, Görüşme, A Milli Takım, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Görüşmede Türk futbolunun geleceğine yönelik atılacak adımlar ele alındı. Ziyaret sonunda Hacıosmanoğlu, Bahçeli’ye A Milli Takım forması hediye etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu kabul etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Çankaya'daki MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen kabulde Türk futbolunun gelişimi ve geleceğine yönelik atılabilecek adımlar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin ardından misafirperverliği için Bahçeli'ye teşekkür ederek A Milli Takım forması hediye etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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