Bahçeli-Hacıosmanoğlu görüşmesi! Ne konuşuldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Temmuz 2025 20:06 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 20:23 - Güncelleme:

MHP, Devlet Bahçeli, İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF, Görüşme, A Milli Takım, Haber

MHP lideri Devlet Bahçeli, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Görüşmede Türk futbolunun geleceğine yönelik atılacak adımlar ele alındı. Ziyaret sonunda Hacıosmanoğlu, Bahçeli’ye A Milli Takım forması hediye etti.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe