Balotelli kadro dışı kaldı! Adana Demirsporlu yıldız havalimanında kavga etti

Süper Lig ekibi Adana Demirsporlu Mario Balotelli'nin kadro dışı kaldığı öne sürüldü. Yıldız oyuncunun Trabzonspor deplasmanı dönüşü Adana Demirspor Başkan Danışmanı Gökhan Göktürk ile havalimanında kavga ettiği konuşuluyor.

Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli, kadro dışı bırakıldı.

Son haftalarda zor günler geçiren Mavi-şimşeklerin İtalyan oyuncusu Adana Demirspor Başkan Danışmanı Gökhan Göktürk havalimanında kavga ettiği iddia edildi.

Yaşanan kavganın ardından İtalyan futbolcunun kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Adana Demirspor'dan henüz bu konuyla ilgili bir yalanlama gelmedi.

TAKIMDAN AYRILACAK

Sezon başında yeniden Adana Demirspor'a dönen Mario Balotelli'nin ikinci serüveni beklentilerin altında kaldı.

Kulüp başkanı Murat Sancak'ın da istifa etmesiyle tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.