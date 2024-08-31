Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Barcelona, Real Valladolid'e 7 gol attı! Raphinha performansıyla maça damga vurdu

Barcelona, Real Valladolid'e 7 gol attı! Raphinha performansıyla maça damga vurdu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Barcelona, Real Valladolid&#039;e 7 gol attı! Raphinha performansıyla maça damga vurdu

Spor Haberleri

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Valladolid'i konuk eden Barcelona, 3 puanı 7 gol atarak aldı. Ev sahibi ekibin yıldızı Raphinha, 3 gol atarak yıldızlaştı.

Barcelona sahasında oynadığı maçta Real Valladolid'i 7-0 mağlup etti.

Barcelona'nın gollerini hat-trick yapan Raphinha (Dk. 20, Dk. 64 ve Dk. 72), Robert Lewandowski (Dk. 24), Jules Kounde (Dk. 45+2), Dani Olmo (Dk. 82) ve Ferran Torres (Dk. 85) attı.

Barcelona, Real Valladolid'e 7 gol attı! Raphinha performansıyla maça damga vurdu - 1. Resim

BARÇA 4'TE 4 YAPTI

La Liga'da oynadığı 4 maçı kazanan tek takım olan Barcelona puanını 12'ye çıkararak, liderliğini sürdürdü. Real Valladolid ise 4 puanla 12. sırada yer aldı.

Bu arada Katalan ekibi, son olarak 10 yıl önce, 2013-2014 sezonunun 28. haftasında 16 Nisan 2014'te Osasuna'ya karşı sahasında oynadığı maçta 7-0 galip gelmişti.

Düzenleyen:  - Spor
Öznur Cüre Girdi yarı finalde! Paris 2024 Paralimpik Oyunları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Öznur Cüre Girdi yarı finalde! Paris 2024 Paralimpik Oyunları - SporÖznur Cüre Girdi yarı finalde! Paris 2024 Paralimpik OyunlarıAbdullah Avcı, 5 futbolcuya dikkat çekerek veda etti! 'Onlara iyi bakın' - SporAbdullah Avcı, 5 futbolcuya dikkat çekerek veda ettiTrabzonspor, Abdullah Avcı'ya veda etti! Sözleşme fesih bedeli belli oldu - SporTrabzonspor, Abdullah Avcı'ya veda etti!Aslan moral arıyor! Galatasaray, Adana Demirspor ile karşılaşıyor | Muhtemel 11'ler - SporAslan moral arıyor! Galatasaray, Adana Demirspor ile karşılaşıyor | Muhtemel 11'lerŞenol Güneş ile anlaşamayan Trabzonspor'dan sürpriz tercih! Efsane isimle görüşmeler başladı - SporTrabzonspor'da yeni teknik direktör belli olduPara atıcılıkta Aysel Özgan, gümüş madalya kazandı - SporAysel Özgan'dan Paris'te gümüş madalya
Sonraki Haber Yükleniyor...