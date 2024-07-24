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Barcelona'nın Fransız yıldızı Clement Lenglet Beşiktaş yolcusu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Barcelona&#039;nın Fransız yıldızı Clement Lenglet Beşiktaş yolcusu!
Beşiktaş, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rafa Silva, Ciro Immobile ve Can Keleş ile hücum hattını güçlendiren Beşiktaş, şimdi de savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Stoper pozisyonuna Gabriel Paulista'yı ekleyen Siyah-Beyazlılar, Clement Lenglet için harekete geçti.

Ajansspor'un haberine göre, Beşiktaş, Barcelona'nın 29 yaşındaki Fransız stoperi Clement Lenglet'i transfer etmek istiyor. Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekibi Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Lenglet, sezon sonunda Barcelona'ya geri döndü. Ancak tecrübeli oyuncunun kariyerine başka bir takımda devam etmesi bekleniyor.

Clement Lenglet, Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyor ve bu nedenle Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği belirtildi. Haberde, Beşiktaş'ın oyuncunun maaşının bir kısmını ödemeyi kabul etmesi durumunda transferde avantajlı olabileceği ifade edildi.

Barcelona'nın Fransız yıldızı Clement Lenglet Beşiktaş yolcusu! - 1. Resim

SÖZLEŞME FESHİ İHTİMALİ

Barcelona, sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Lenglet'e sözleşme feshi önerisinde bulundu ancak bu teklif de kabul edilmedi. Lenglet'in yeni bir takım bulamaması halinde sözleşme feshi son çare olarak gündeme gelebilir.

Barcelona, Clement Lenglet'i 2018-19 sezonunda Sevilla'dan 35 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti. İspanyol devi, Lenglet'i 2022-23 sezonunda Tottenham'a, 2023-24 sezonunda ise Aston Villa'ya kiraladı.

Barcelona'nın Fransız yıldızı Clement Lenglet Beşiktaş yolcusu! - 2. Resim

LENGLET GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Lenglet, geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 14 Premier Lig, 8 Konferans Ligi ve 3 FA Cup maçında toplam 2.071 dakika süre aldı. Bu maçlarda 1 asist yapan Fransız stoper, 5 kez sarı kart gördü.

Beşiktaş, bu transferle savunma hattını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor ve Clement Lenglet'i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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