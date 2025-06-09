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Başakşehir, Beşiktaşlı isme talip! İstenen bonservis belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Başakşehir, Beşiktaşlı isme talip! İstenen bonservis belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Onur Bulut'a Süper Lig ekibi Başakşehir talip oldu. Siyah beyazlıların beklediği bonservis bedelini iletti, görüşmeler sürüyor.

Yeni sezon öncesi kadrosunu yıldız isimlerle takviye etmek isteyen Beşiktaş, transfer ateşini yaktı. Öte yandan takıma dahil olacak isimler kadar gönderilecekler de bu süreçte merak konusu oldu.

ONUR'A BAŞAKŞEHİR TALİP

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kadroda düşünmediği isimler arasında Onur Bulut'un yer aldığı, 31 yaşındaki isme Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in talip olduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ 500 BİN EURO İSTİYOR

Siyah beyazlı yönetimin tecrübeli oyuncunun bonservis bedeli için 500 bin euro istediği ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Bu sezon 25 maçta görev alan tecrübeli isim, sadece 1 asist üretti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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