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    Başakşehir, Eden Karzev'i İsrail ekibine kiraladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Başakşehir, İsrail'e yönelik paylaşımları nedeniyle takımdan gönderilmesine karar verilen Eden Karzev'in takımdan ayrıldığını duyurdu. Genç oyuncu ligin ikinci devresinde ülkesinde forma giyecek.

    Başakşehir, Eden Karzev&#039;i İsrail ekibine kiraladı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv eski futbolcusu Eden Karzev'i Başakşehir'den satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

    Karzev imza sonrası yaptığı açıklamada "Kariyerime başladığım kulübe geri dönmekten büyük mutluluk duyuyorum. Takımın mümkün olduğu kadar çok şampiyonluk kazanmasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Takım arkadaşlarım ve taraftarlarla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

    Başakşehir, Eden Karzev'i İsrail ekibine kiraladı

    BAŞAKŞEHİR KARZEV'İ AFFETMEDİ

    İsrail'in Filistin'e yönelik saldırını destekleyici bir paylaşımda bulunan Karzev, kulüp kararıyla takımdan uzaklaştırıldı.

    Karzev'den savunma isteyen İstanbul temsilcisi, resmi siteden şu ifadelere yer vermişti:

    "4 Ocak Pazar günü kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev, kulübümüz tarafından uyarılmış olup, sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırmıştır. İlgili oyuncu 15 Ocak Pazartesi günü kulübümüze çağırılmış, futbolcuya paylaşımından dolayı disiplin süreci başlatıldığı bilgisi verilerek savunması istenmiştir. Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, futbolcunun kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür."

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Başakşehir
    Haberler > Spor > Başakşehir, Eden Karzev'i İsrail ekibine kiraladı
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