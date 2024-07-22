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Başakşehir La Fiorita'yı elerse, Iberia Tiflis-Partizani eşleşmesinden gelen takımla oynayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Başakşehir La Fiorita&#039;yı elerse, Iberia Tiflis-Partizani eşleşmesinden gelen takımla oynayacak
Uefa Konferans Ligi, Trabzonspor, Haber

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Temsilcimiz, San Marino ekibi La Fiorita'yı elerse, Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun kura çekimi yapıldı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı turnuvasında 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok'a elenmesi halinde, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Hajduk Split (Hırvatistan)-Torshavn (Faroe Adaları) eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.

RAMS Başakşehir ise San Marino ekibi La Fiorita'yı geçmesi durumunda, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda, Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Organizasyonun 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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