Başakşehir'de Yusuf Sarı ameliyat edildi: Milli oyuncunun sağlık durumu

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, milli futbolcu Yusuf Sarı'nın sol dizinden menisküs operasyon geçirdiğini açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 17 puan toplayan Başakşehir'de milli futbolcu Yusuf Sarı, sol dizinden menisküs ameliyatı geçirdi.

Başakşehir'de Yusuf Sarı, bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta forma giydi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin, "Futbolcumuz Yusuf Sarı, Acıbadem Maslak Hastanesinde ameliyat edildi. Sol diz artroskopi menisküsü ameliyatı yapılan oyuncumuza 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sahalara en kısa sürede sağlıklı bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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