Batuhan Karadeniz, Kazımcan Karataş'a yüklendi: Yollayın dedim, dinlemediler

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası Kazımcan Karataş'ın performansı gündem oldu. Batuhan Karadeniz'in genç yıldıza yönelik sözleri dikkat çekti.

Süper Lig lideri Galatasaray, 26. hafta karşılaşmasında Ankaragücü'nü 3-0 yenerek şampiyonluk yarışında yara almadı.

Karşılaşmda eski takımına karşı mücadele eden ve bir de penaltı yaptıran Kazımcan Karataş, ikinci devre oyundan alınmıştı.

Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, genç futbolcuya sahip çıkarak şöyle konuşmuştu:

"Taraftarımızın bana gösterdiği ilgiyi hissediyorum. Kazımcan'a da sahip çıkmaları gerekiyor. Gencecik, tertemiz çocuklar. Sosyal medyanın ülkede vermiş olduğu zehirlenme çocukların üstünde baskı kuruyor. Hatalar olur, sorumluluk benim. Oyuncuya şans veriyorum ve elinden geleni yapmaya çalışıyor. Geçmişte oynadığı takıma karşı bir hata yapabilir. Herkesin onuru var, hatayı bu tarafa çekmek doğru değil."

'SAVAŞMAYI ÖĞRENECEKLER'

"Maalesef futbolculuk böyle bir meslek ülkede. Bununla savaşmayı öğrenecekler. Hiçbir oyuncumuzun hatasını söylemem, takım halinde kaybettik. Sorumluluk Emre Belözoğlu'nundur. Oyuncalarıma imada bulunulmasını kabul edemem. Başarı istiyorlar biliyorum. Onlara verdiğim sözü yerine getirmek istiyorum. Kimin ne dediği umurumda değil, Ankaragücü taraftarı sahip çıksın yeter. Sosyal medyada genç futbolcular bu lağım çukurunun içinde beslenemezler, ellerinden geleni yapmalılar."

BATUHAN KARADENİZ: BASKIYA DAYANAMIYOR

Skyspor Youtube kanalında Ankaragücü - Galatasaray maçını yorumlayan eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Kazımcan Karataş için yapılan eleştirilere değinerek "Yaptırdığı penaltı çok amatörce. Penaltıyı yaptırıyorsun, gel penaltı al gibi Mertens'in ayağına takıyorsun" ifadelerini kullandı.

Kazımcan'ı tebrik ettiğini aktaran Karadeniz, "Yenilen ilk golde de Kazımcan'ın hatası var. Kafa topunda boşa çıkıyorsun. Kazımcan'ı tebrik ediyorum. Galatasaray forması giydiği dönemde bile bu kadar rahat maç oynamamıştır. Yanlış zamanda yanlış takımla anlaştı. Yarın bu hataları Antalyaspor maçında yapsa bu kadar tepki almazdı. Kazımcan zaten çok kaliteli bir oyuncu değil. Neden kiralık olarak gitti? Kötü oynadığı için gitti. Baskıya dayanamıyor. Bazı oyuncular baskıya dayanamaz. Geçmişte buradan şunu söylemiştim, Kazımcan'ı 1. Lig'e yollayın dedim. Kazımcan, Süper Lig'de oynayabilecek kapasitede bir oyuncu değil." açıklamasında bulundu.