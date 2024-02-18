Okan Buruk, Süper Lig'de bir ilki başardı! Fatih Terim ve Şenol Güneş'i geride bıraktı

Geçen sezon Galatasaray'a Süper Lig şampiyonluğu yaşatarak tarihe geçen Okan Buruk, Ankaragücü karşısında elde edilen 3-0'lık maç sonrası bir ilke daha imza attı.

Teknik direktör olarak Galatasaray'ın başında ikinci sezonunu geçiren Okan Buruk, Süper Lig tarihine geçti.

Geçen sezon lig şampiyonluğu yaşatan Buruk, bu sezon da 26. haftayı lider kapattı.

En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer alan Sarı-kırmızlılar, 69 puana ulaştı.

Rizespor deplasmanında 3-1 kazanan Fenerbahçe ise 67 puanda ikinci sırada yer alıyor.

OKAN BURUK'TAN YENİ REKOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 50 galibiyete en az maçta ulaşan teknik direktör oldu.

Toplam 62 maçta bu rekora ulaşan Buruk, 70 maçlı Fatih Terim'i 71 maçlı Christoph Daum, İsmail Kartal ve Şenol Güneş'i geride bıraktı.

Oyunculuk döneminde formasını giydiği Galatasaray'a bu defa teknik adam olarak hizmet eden Okan Buruk, daha önce Başakşehir'i de 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna taşımıştı.