Bayern Münih Sacha Boey mevzusunu kapattı transferi bitirdi! Galatasaray ve Sacha Boey...

Sezon başında Galatasaray'dan Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer olan ve bir türlü bekleneni veremeyen Sacha Boey, hayal kırıklığına neden olmuştu. Son dönemde Galatasaray'a geri döneceğine dair haberler çıkan Boey hakkında Bavyera ekibi son kararını verdi.

Bayern Münih'in büyük beklentilerle Galatasaray'dan transfer ettiği Fransız bek Sacha Boey'in, Almanya kariyeri beklediği gibi gitmedi. Sakatlığı nedeniyle de forma giyemeyen Fransız'ın Galatasaray'a döneceği de iddialar arasındaydı.

Münih'in 30 milyon euro vererek kadrosuna kattığı Boey hakkında Bavyera ekibi son kararı verdi.

İŞTE SON KARAR

Galatasaray'a kiralık olarak dönebileceği söylenen Sacha Boey, Münih'te kalmaya devam edecek. Alman basınında yer alan habere göre; Fransız beke ciddi bir yatırım yapan Bayern, oyuncudan kolay kolay vazgeçmeyecek. Bu nedenle de herhangi bir ayrılık söz konusu edilmyecek.