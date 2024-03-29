Galatasaray'dan Mauro Icardi hakkında açıklama ilk ağızdan gelmişti! Ameliyat olacak tarihi de belli! Sezonu kapatabilir...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk önceki gün yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin son durumu hakkında bilgi vermişti. Bugün ise Icardi'nin sakatlığı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş ile oynanan maçta Ghezzal ile yaşadığı pozisyon sonrası sakatlanan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, o gün bugündür sıkıntı yaşıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk önceki gün yaptığı açıklamada "Elimizdeki oyunculara göre onu da idareli ve dikkatli kullanmaya çalışacağız. Icardi’nin sakatlığı devam ediyor. Bir hafta dinlendi. Şimdi antrenmanlara başladı. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Kendini idare ederek oynayabiliyor ama arka adalesinde sorun var." ifadelerini kullanmıştı.

AMELİYAT OLACAK AMA ÖNÜNDE 2 SEÇENEK VAR

Fotospor'un haberine göre; Icardi'nin sakatlığı ilk etapta tendinit şeklindeydi. Ancak iğne olarak sürekli sahaya sürülünce peroneal tendonları yerinde tutan SPM kılıfında yırtık oluştu. SPM kılığındaki yırtık kendisinin tam randımanla oynamasını engelliyor.

İddiaya göre; 2-3 haftalık dinlenme ile iyileşebilecek olan Arjantili'nin ameliyat olması gerekiyor. Bu durumda Icardi sezonu kapatabilir. Ya da Icardi bu şekilde ağır idman yapamayacak, tam performans gösteremeden maçlara iğne olarak çıkmaya devam edecek ve sezonu böyle kapatacak.

İkinci seçenek ise; eğer ameliyat olması zorunlu olursa Icardi'ye 3'lü ameliyat yapılması gerekecek. Sezonun bitimiyle beraber bu ameliyat yapılsa bile Icardi'nin sezon başı kampına katılması riske girecek.