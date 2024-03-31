Beşiktaş defterini kapatan Cenk Tosun'dan veda! İşte Tosun Paşa'nın yeni takımı

Düzenleyen: Songül Soysal 31 Mart 2024 16:09 - Güncelleme: 31 Mart 2024 16:10 - Güncelleme:

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Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun, siyah-beyazlılara veda ediyor. Sözleşme yenilemeyen Tosun'un yeni takımı da yavaş yavaş belli oluyor.