Beşiktaş defterini kapatan Cenk Tosun'dan veda! İşte Tosun Paşa'nın yeni takımı
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
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Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun, siyah-beyazlılara veda ediyor. Sözleşme yenilemeyen Tosun'un yeni takımı da yavaş yavaş belli oluyor.
32 yaşında tecrübeli futbolcu Cenk Tosun'un, Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Siyah-beyazlılarla yıllık ücret konusunda anlaşamayan Tosun, sözleşme yenilemedi.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Cenk Tosun şimdilerde kulüp arayışında. Tosun'un kendisiyle daha önce de ilgilenen MLS ekibiyle transfer görüşmelerinde bulunduğu iddia edildi.
Öte yandan Beşiktaş'tan 1.6 milyon euro isteyen Cenk Tosun, 1 milyon euroluk teklifi kabul etmemişti.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor