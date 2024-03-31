İL İL SEÇİM SONUÇLARI BU AKŞAM BURADA

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Beşiktaş defterini kapatan Cenk Tosun'dan veda! İşte Tosun Paşa'nın yeni takımı

Beşiktaş defterini kapatan Cenk Tosun'dan veda! İşte Tosun Paşa'nın yeni takımı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Beşiktaş defterini kapatan Cenk Tosun&#039;dan veda! İşte Tosun Paşa&#039;nın yeni takımı

Spor Haberleri

Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun, siyah-beyazlılara veda ediyor. Sözleşme yenilemeyen Tosun'un yeni takımı da yavaş yavaş belli oluyor.

32 yaşında tecrübeli futbolcu Cenk Tosun'un, Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Siyah-beyazlılarla yıllık ücret konusunda anlaşamayan Tosun, sözleşme yenilemedi. 

Beşiktaş defterini kapatan Cenk Tosun'dan veda! İşte Tosun Paşa'nın yeni takımı - 1. Resim

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Cenk Tosun şimdilerde kulüp arayışında. Tosun'un kendisiyle daha önce de ilgilenen MLS ekibiyle transfer görüşmelerinde bulunduğu iddia edildi. 

Öte yandan Beşiktaş'tan 1.6 milyon euro isteyen Cenk Tosun, 1 milyon euroluk teklifi kabul etmemişti. 

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'dan rekor hedef: 3.5 milyar lira - SporGalatasaray'dan rekor hedef: 3.5 milyar liraFenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa finali yılan hikayesine döndü! Yine ertelenebilir! 3 seçenek var - SporYine ertelenebilir! 3 seçenek varİsmail Yüksek'i isteyen takımlar açıklandı! Fenerbahçe'nin istediği bonservis belli oldu - Sporİsmail Yüksek'i isteyen takımlar açıklandı! Fenerbahçe'nin istediği bonservis belli olduReal Madrid Arda Güler'in transferi hakkında son kararını verdi! Taliplerin biri geliyor biri gidiyor - SporArda Güler'in transferi hakkında son kararNapoli'den ırkçılığa savaş! Futbolcular, Juan Jesus için diz çöktü - SporNapoli'den ırkçılığa savaş! Futbolcular, Juan Jesus için diz çöktüFenerbahçe kolları sıvadı! TFF'yi FIFA'ya şikayet edecek! Türkiye'nin FIFA üyeliği tehlikede - SporTFF'yi FIFA'ya şikayet edecekSüper Lig'den çekilmesi gündeme gelen Fenerbahçe'de yeni formül bulundu - SporSüper Lig'den çekilmesi gündeme gelen Fenerbahçe'de yeni formül bulunduBeşiktaş'tan yerli operasyonu: 5 Türk yıldız için teklif yapılacak! İşte o liste - SporBeşiktaş'tan yerli operasyonu: 5 Türk yıldız için teklif yapılacak! İşte o liste31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan TFF'nin istifası çıktı! Görenler şaştı kaldı - SporSandıktan TFF'nin istifası çıktıEURO 2024'e aylar kala sürpriz karar! A Milli Takım oyuncularını sevindirecek gelişme - SporEURO 2024'e aylar kala sürpriz karar! A Milli Takım oyuncularını sevindirecek gelişme
Sonraki Haber Yükleniyor...