Beşiktaş, Eyüpspor'u ağırlıyor, Arda Turan ve Fernando Santos kapışacak
Geçen hafta Fernando Santos yönetiminde çıktığı ilk lig maçında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası 5.tur maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'u konuk edecek.
Süper Lig'de son 2 maçı kazanarak çıkışa geçen Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. tur maçında Eyüpspor'u konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, son 16 turuna yükselecek.
Siyah-beyazlı takım, 10 kez müzesine götürdüğü Türkiye Kupası'nda bu sezon 5. turdan itibaren mücadele edecek. Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor ise 4. turda Ankara Demirspor'u 3-1 yenerek tur atlamıştı.
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Portekizli teknik adam ile çıktığı ilk mücadelede Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etmişti.
BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip, Necip, Emrecan, Demir Ege, Salih, Gedson, Ghezzal, Semih, Muleka
Eyüpspor: Berke, Murat, Metehan, Claro, Caner, Robin Yalçın, Ahmed Kutucu, Recep, Regattin, Ampem, Bruno
TÜRKİYE KUPASI 5. TUR PROGRAMI
13.00: Fatih Karagümrük-Kırklarelispor
15.00: Kasımpaşa-Bandırmaspor
17.00: Hatayspor-Sakaryaspor
19.00: Ankaragücü-Çaykur Rizespor
21.00: Beşiktaş-Eyüpspor
Kaynak: Türkiye Gazetesi