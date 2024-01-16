Beşiktaş, Eyüpspor'u ağırlıyor, Arda Turan ve Fernando Santos kapışacak

16 Ocak 2024 11:04 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 11:05

Süper Lig'de son 2 maçı kazanarak çıkışa geçen Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. tur maçında Eyüpspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, son 16 turuna yükselecek.

Siyah-beyazlı takım, 10 kez müzesine götürdüğü Türkiye Kupası'nda bu sezon 5. turdan itibaren mücadele edecek. Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor ise 4. turda Ankara Demirspor'u 3-1 yenerek tur atlamıştı.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Portekizli teknik adam ile çıktığı ilk mücadelede Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip, Necip, Emrecan, Demir Ege, Salih, Gedson, Ghezzal, Semih, Muleka

Eyüpspor: Berke, Murat, Metehan, Claro, Caner, Robin Yalçın, Ahmed Kutucu, Recep, Regattin, Ampem, Bruno

TÜRKİYE KUPASI 5. TUR PROGRAMI

13.00: Fatih Karagümrük-Kırklarelispor

15.00: Kasımpaşa-Bandırmaspor

17.00: Hatayspor-Sakaryaspor

19.00: Ankaragücü-Çaykur Rizespor

21.00: Beşiktaş-Eyüpspor