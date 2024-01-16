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    Beşiktaş, Eyüpspor'u ağırlıyor, Arda Turan ve Fernando Santos kapışacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Geçen hafta Fernando Santos yönetiminde çıktığı ilk lig maçında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası 5.tur maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'u konuk edecek.

    Beşiktaş, Eyüpspor&#039;u ağırlıyor, Arda Turan ve Fernando Santos kapışacak
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'de son 2 maçı kazanarak çıkışa geçen Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. tur maçında Eyüpspor'u konuk edecek.

    Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

    Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, son 16 turuna yükselecek.

    Siyah-beyazlı takım, 10 kez müzesine götürdüğü Türkiye Kupası'nda bu sezon 5. turdan itibaren mücadele edecek. Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor ise 4. turda Ankara Demirspor'u 3-1 yenerek tur atlamıştı.

    Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Portekizli teknik adam ile çıktığı ilk mücadelede Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etmişti.

    Beşiktaş, Eyüpspor'u ağırlıyor, Arda Turan ve Fernando Santos kapışacak

    BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip, Necip, Emrecan, Demir Ege, Salih, Gedson, Ghezzal, Semih, Muleka

    Eyüpspor: Berke, Murat, Metehan, Claro, Caner, Robin Yalçın, Ahmed Kutucu, Recep, Regattin, Ampem, Bruno

    Beşiktaş, Eyüpspor'u ağırlıyor, Arda Turan ve Fernando Santos kapışacak

    TÜRKİYE KUPASI 5. TUR PROGRAMI

    13.00: Fatih Karagümrük-Kırklarelispor

    15.00: Kasımpaşa-Bandırmaspor

    17.00: Hatayspor-Sakaryaspor

    19.00: Ankaragücü-Çaykur Rizespor

    21.00: Beşiktaş-Eyüpspor

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Beşiktaş EyüpsporArda Turan
    Haberler > Spor > Beşiktaş, Eyüpspor'u ağırlıyor, Arda Turan ve Fernando Santos kapışacak
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