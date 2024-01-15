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Beşiktaş'ta ayrılık! Valentin Rosier'in yeni takımı belli oldu
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Valentin Rosier'in yeniden Fransa'ya dönmesi bekleniyor. Yeni teknik direktör Fernando Santos'un da gözden çıkardığı Rosier'in imza atacağı yeni kulübü ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Valentin Rosier, kulüpten ayrılıyor.
Gözden çıkarılan Fransız sağ bek, Ligue 1 ekiplerinden Nice ile görüşmelere başladı.
Rosier'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak isteyen Nice, oyuncuyu sezon sonuna kadar kadrosuna katmak istiyor.
ROSIER FRANSA'YA UÇUYOR
Fransız oyuncudan memnun kalması durumunda Beşiktaş'a 2.8 milyon euro bonservis ödeneceği öğrenildi.
Bonservis miktarını az bulan Beşiktaş'ın son pazarlıklardan sonra teklifi kabul etmeye yakın olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ta 3 kupa kazanan 27 yaşındaki Rosier, Sergen Yalçın döneminde elde edilen 2020-2021 Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi