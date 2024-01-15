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    • - Güncelleme Tarihi:

    Beşiktaş'ta ayrılık! Valentin Rosier'in yeni takımı belli oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Valentin Rosier'in yeniden Fransa'ya dönmesi bekleniyor. Yeni teknik direktör Fernando Santos'un da gözden çıkardığı Rosier'in imza atacağı yeni kulübü ortaya çıktı.

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Valentin Rosier, kulüpten ayrılıyor.

    Gözden çıkarılan Fransız sağ bek, Ligue 1 ekiplerinden Nice ile görüşmelere başladı.

    Rosier'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak isteyen Nice, oyuncuyu sezon sonuna kadar kadrosuna katmak istiyor.

    Beşiktaş'ta ayrılık! Valentin Rosier'in yeni takımı belli oldu

    ROSIER FRANSA'YA UÇUYOR

    Fransız oyuncudan memnun kalması durumunda Beşiktaş'a 2.8 milyon euro bonservis ödeneceği öğrenildi.

    Bonservis miktarını az bulan Beşiktaş'ın son pazarlıklardan sonra teklifi kabul etmeye yakın olduğu belirtildi.

    Beşiktaş'ta 3 kupa kazanan 27 yaşındaki Rosier, Sergen Yalçın döneminde elde edilen 2020-2021 Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Beşiktaş
    Haberler > Spor > Beşiktaş'ta ayrılık! Valentin Rosier'in yeni takımı belli oldu
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