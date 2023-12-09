Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler | Derbide sürpriz var

9 Aralık 2023 10:50 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 10:53

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe, derbi mücadelesinde karşılaşacak.

Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı maç saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe ise 37 puanla zirvede yer alıyor.

DERBİDE 358. RANDEVU

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında yapacakları maçla 358. defa karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda yapılacak derbide kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 357 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 494 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 455 gol kaydetti.

FENERBAHÇE DERBİLERDE ÜSTÜN

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 135. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 134 derbide sarı-lacivertliler 47, siyah-beyazlılar ise 42 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 155 kez ağları sarstı, Fenerbahçe ise 153 gol kaydetti.

SON 10 DERBİDE 6 BERABERLİK ÇIKTI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı.

2018-2019 sezonundan bu yana yapılan söz konusu 10 derbinin 3'ünü siyah-beyazlı takım, 1'ini ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası büyük bir heyecana sahne oldu. Beşiktaş, Ülker Stadı'nda 1-0 geriye düşmesine ve 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Bailly, Umut, Amir, Gedson, Chamberlain, Cenk Tosun, Rebic, Aboubakar

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Samet, Osayi, Crespo (İsmail), Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

Siyah-beyazlılarda Bailly'in sakatlığını yeni atlatmasına rağmen derbide oynaması beklenirken, konuk ekipte Crespo'nun ilk 11'de başlama ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.